Вашингтон, 10 августа, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора поблагодарил премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу за успешное проведение летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Белого дома.

Kantei.go.jp Есихидэ Суга и Джо Байден

Байден также высоко оценил выступления на Играх всех спортсменов и особо отметил успех сборных США и Японии.

В заявлении администрации отмечается, что президент «также подтвердил свою неизменную поддержку Японии в проведении Параолимпийских игр», но при этом подчеркнул, что для обеспечения возможности олимпийским спортсменам «соревноваться в лучших традициях олимпийского духа» необходимо принять все меры в рамках общественного здравоохранения Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден обсудили завершение Олимпиады в Токио, укрепление сотрудничества и другие актуальные вопросы. В их числе — укрепление альянса двух стран, процесс вывода войск США из Афганистана и реализацию концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».