Кемерово, 10 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области состоится главное музыкальное событие лета — Международный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице». Мероприятие пройдёт 14 августа в музее-заповеднике «Томская Писаница» при соблюдении всех мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры и национальной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Концерт классической музыки

«Гостей ждёт большой концерт классической музыки в самом живописной уголке Кузбасса. Неповторимое сочетание акустики от реки Томь, древних скал Притомья и Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса возможно только один раз в году, когда в последний месяц лета вода отступает и даёт возможность провести это уникальное событие. Именно поэтому партер природного концертного зала расположится на берегу реки Томи, а театральным балконом станет смотровая площадка возле часовни в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», — рассказали в минкульте.

Отмечается, что гостями фестиваля станут звёзды мировой оперной сцены, лауреаты международных конкурсов: солист Венской фольксоперы Владимир Винтеркинд (Австрия), солистка Большого театра Ксения Дежнева, солист Московского театра Новая Опера Константин Сучков. Классическую музыку в современном прочтении исполнят обладательницы премии «Национальное достояние России» в области культуры скрипичный дуэт «Вибрация» и известный музыкант, аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга.

«Симфоночь на Томской Писанице» — это совместный проект Государственной филармонии Кузбасса и музея-заповедника «Томская Писаница». Фестиваль пройдёт второй раз. В программе — лучшие произведения отечественных зарубежных композиторов.