Якутск, 10 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Амурской области сохраняется сложная паводковая обстановка. Подтоплены 152 жилых дома и 1393 приусадебных участка, на дорогах региона — 40 разливов воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе ГУ МЧС Приамурья.

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение в Тулуне

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Подтоплены два автомобильных моста: один в Белогорском, другой — в Архаринском районе. Без автомобильного сообщения остаётся 31 населённый пункт в шести районах области. 81 человек (в том числе 31 ребёнок) находится в пунктах временного размещения. Устраняют последствия наводнения 785 человек, в работах задействовано 258 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области формируют земельные участки для тех, чье жильё было повреждено наводнением. Земля будет предоставлена людям бесплатно.