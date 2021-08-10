Ханты-Мансийск, , 06:15 — REGNUM В Югре с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут 27 избирательных кампаний всех уровней — федерального регионального и муниципального. Голосование в труднодоступных территориях начнётся 29 августа, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

В регионе будет открыт 741 избирательный участок, на 550 из них будет организовано видеонаблюдение, а на 128 — разместят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Все участки готовятся к голосованию с соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях пандемии коронавируса.

За легитимностью выборного процесса на избирательных участках будут следить свыше 1,7 тыс. наблюдателей, отметили в избиркоме ХМАО.