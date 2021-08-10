Новосибирск, 10 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Новосибирске, как и по всей стране, в течение 2021 года отмечается рост цен практически по всем расходам населения. Коснулось это и рынка ритуальных услуг, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

Цитата из к/ф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия Ритуальные услуги

«Анализ цен на данном рынке показывает следующее. Стоимость минимального пакета услуг при захоронении на август 2021 года составляет в нашем городе от 12 500 до 19 100 руб. VIP-услуги доходят до 135 500 рублей официально. Но по-прежнему рынок ритуальных услуг находится в серой зоне, и фактические затраты на ритуальные услуги в 2,5−3 раза выше официально объявляемых, — уточняет эксперт. — Стоимость кремации в Новосибирске составляет от 6900 рублей при заказе услуги в Новосибирском крематории напрямую. И от 13 800 рублей при заказе через сторонние похоронные агентства, являющиеся посредниками. Такой вариант захоронения существенно экономит расходы, так как не несёт затрат на покупку места на кладбище, оградки, памятника, что составляет значительные статьи в структуре затрат на погребение».

Татьяна Гениберг отмечает, что средняя реальная зарплата в Новосибирске, даже по официальным данным Росстата, снизилась за январь — июль 2021 года с 41 120 рублей до 40 612 рублей, т. е. на 1,2%. В реальном измерении такое снижение произошло на 15−20%.

«Если учесть рост цен на товары и услуги по данным Росстата на продовольственные товары — в размере 5,28%, на непродовольственные — на 4,6% и фактическое превышение этой цифры как минимум в 3 раза, то картина рисуется достаточно серьёзной. Так, рост цен в Новосибирске на лекарства в 2021 года составил 25%, продукты питания — 19%, одежду и обувь — 20%. При снижении доходов такой рост цен неминуемо ведёт к снижению покупательской способности населения, объёма приобретаемых товаров и услуг, к обнищанию наших горожан. Естественно, что в таких условиях и на погребение население будет тратить меньше денег, в среднем можно отметить, что расходы на захоронение в Новосибирске снизились на 17−20%. И, несмотря на рост смертности в Новосибирске в июне на 24%, это не обеспечивает синхронный рост доходов на рынке ритуальных услуг. Рынок ритуальных услуг, несмотря на свою востребованность, остаётся рынком, частью общеэкономической системы города. И ухудшение ситуации в целом в экономике неминуемо отразилось и на этой части нашей системы», — подчёркивает экономист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Росстата, жители России стали экономить на погребальных услугах.

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