Биробиджан, 10 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Разница между тем, как болеют коронавирусом привитые и непривитые, видна. Об этом заявил начальник инфекционного отделения военного госпиталя Биробиджана, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин, сравнив, как переносят инфекцию военнослужащие, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM.

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«На данный момент на излечении в нашем отделении находятся четверо военнослужащих срочной службы с диагностированной новой коронавирусной инфекцией. Все они не были вакцинированы. Это молодое пополнение из недавней призывной кампании. Были у нас и случаи заболевания среди военнослужащих, которые ранее поставили прививку. Заболевание они перенесли в легкой форме, как обычное классическое ОРЗ», — подчеркнул инфекционист.

Он уверен, что вакцинация может облегчить течение болезни, и сожалеет, что многие жители России ведут себя так беспечно, отказываясь прививаться от COVID-19.

«Я понимаю, если бы печальный исход случился из-за того, что человеку реально нельзя помочь. Но здесь есть вакцина. Сам верховный главнокомандующий ВС говорит: привейтесь, пожалуйста. Другого варианта остановить эту хворь у нас нет», — сказал Александр Тюкавин.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков навал обстановку по COVID-19 в регионе крайне напряженной. Ситуацию осложняет то, что пациентам необходимо длительное пребывание в стационаре.