Вакцинация облегчает течение болезни — инфекционист
Биробиджан, 10 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Разница между тем, как болеют коронавирусом привитые и непривитые, видна. Об этом заявил начальник инфекционного отделения военного госпиталя Биробиджана, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин, сравнив, как переносят инфекцию военнослужащие, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM.
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Он уверен, что вакцинация может облегчить течение болезни, и сожалеет, что многие жители России ведут себя так беспечно, отказываясь прививаться от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков навал обстановку по COVID-19 в регионе крайне напряженной. Ситуацию осложняет то, что пациентам необходимо длительное пребывание в стационаре.