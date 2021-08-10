Село Анучино, Приморский край, 10 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В Приморье готовятся к фестивалю «Анучино — медовое раздолье!». «Сладкий» праздник будут проводить уже в пятый раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

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«Для пасечников фестиваль — площадка по обмену опытом, для гостей — праздник, на котором можно отдохнуть всей семьей, продегустировать и приобрести свежий липовый мед. Это уникальная возможность для посетителей почувствовать себя в роли пчеловода, познакомиться с жизнью пчелиной семьи с помощью демонстрационного улья», — пояснили организаторы.

Юбилейный фестиваль состоится в селе Анучино 28 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее в России промышленное производство меда намерены запустить в Башкирии.