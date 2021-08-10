Южно-Сахалинск, 10 августа, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Максимальное зарплатное неравенство на Дальнем Востоке зафиксировано на Сахалине, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Самое большое в РФ зарплатное неравенство наблюдается в Москве. В столице разница между высокооплачиваемыми (357,5 тыс. рублей) специалистами и низкооплачиваемыми (около 20 тыс. рублей) достигла 17,9 раза.

В островном регионе этот показатель самый высокий на Дальнем Востоке и он составляет 10,4 раза, то есть самые высокие зарплаты на Сахалине составляют 266,2 тыс. рублей, а самые низкие — 25,5 тыс. рублей.

Отмечается, что исследованием было охвачено 104,6 тыс. организаций всех видов экономической деятельности и форм собственности. Они предоставляли информацию о дифференциации зарплат за апрель 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы жителей России во втором квартале 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликованы в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономической ситуации в стране.