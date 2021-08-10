Якутск, 10 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. В Якутии продолжают гореть леса. За прошедшие сутки в республике найдено 28 новых возгораний, их площадь — 10 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в оперативном штабе республики.

Greg Clarke Лесной пожар

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Ликвидировано семь очагов размером 253 тыс. га, и столько же возгораний площадью 41 тыс. га локализованы. На горящие леса вертолёты сбросили за сутки 90 тонн воды, с начала пожароопасного сезона — 9,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии тушат 69 лесных пожаров из 178, борьба с огнём в лесах ведётся в 18 районах республики. Наиболее сложная ситуация — возле сёл Эргыннах и Фрунзе Намского района.