Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 10 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Следствием установлено, что днём 7 августа в ходе застолья женщина вытолкнула приятеля 1982 года рождения из окна многоэтажного дома. Упав с высоты, мужчина скончался от полученных травм.

Женщина задержана.

Как сообщало ИА REGNUM, перелом руки и травму головы получила несовершеннолетняя жительница Пензы, упав с высоты второго этажа.