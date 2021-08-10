Якутск, 10 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Борьба с огнём в лесах ведётся в 18 районах Якутии. Наиболее сложная ситуация — возле сёл Эргыннах и Фрунзе Намского района, сообщил 10 августа первый заместитель регионального министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Семён Яковлев.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Читайте также: Эксперт назвал тушение пожаров Якутии народным

На территории республики зафиксировано 178 природных возгораний, из них тушат 69. Для борьбы с огнём задействованы 4216 человек и 650 единиц техники. Угроза сёлам сохраняется в Кобяйском, Намском, Усть-Алданском и Таттинском районах. Возле села Бясь-Кюель, где огонь уничтожил 31 дом, базируется рота сводных инженерных войск Минобороны РФ в составе 128 человек и работает военная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в основном пожары тушат добровольцы, что делает этот процесс народным, считает политолог Андрей Данилов. Только после того, как в Якутии был объявлен режим ЧС, возникла угроза сразу 14 населённым пунктам и огонь перекинулся на жилые дома, в республику стали стягивать силы из других регионов РФ для борьбы с пожарами.