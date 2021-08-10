Хабаровск, 10 августа, 2021, 05:32 — ИА Регнум. На обеспечение сбалансированности бюджета Хабаровский край получил дополнительную финансовую помощь в размере 2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Победитель номинации конкурса «Бюджет в рисунках»

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Деньги направят на решение первоочередных социально значимых задач. Так, на приобретение новых дизельных электростанций, ремонт коммунальных объектов будет направлено более 127 млн рублей. Свыше 115 млн рублей выделят на новое медицинское оборудование, ещё 36 млн рублей — на покупку автомобилей для учреждений здравоохранения в отдалённых районах края. Более 286 млн рублей правительство региона перечислит мэрии Хабаровска. Это финансовая помощь городу Хабаровску на расселение в 2021 году жителей десяти аварийных многоквартирных домов. Всего в этом году планируется расселить 12 домов, а оставшиеся — в 2021-м.

На обеспечение транспортной доступности до конца года будет освоено более 207 млн рублей. Эти деньги пойдут на организацию авиационных и пригородных железнодорожных перевозок жителей края, на пролет льготных категорий граждан в северные районы края.

Ещё одно важное направление работы краевого правительства по исполнению социальных обязательств — предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам. На эти цели предусмотрено более 180 млн рублей.

Помимо этого, деньги будут также направлены на приобретение и установку спортивных площадок для сдачи норм ГТО, новых пожарных машин, содержание и ремонт региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и ряд других направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предоставило Хабаровскому краю бюджетный кредит в 16,6 млрд рублей на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям.