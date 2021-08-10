Нью-Йорк, США, 10 августа, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Китайский юань может стать центральной валютой Азии, заявил профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф в интервью газете Nikkei Asia.

Юань

Свой прогноз экономист объяснил тем, что Китай решил стабилизировать обменный курс юаня относительно доллара.

«Мы не знаем, что произойдет, когда Китай перейдет к нормальному режиму таргетирования инфляции и даже будет иметь обменный курс, больше похожий на иену, который в последние годы был очень стабильным по отношению к доллару, но он может измениться.

Кеннет Рогофф Это не произойдет в одночасье, но я предполагаю, что со временем Азия объединится, и не вокруг доллара, а вокруг юаня. Тогда мы окажемся в мире, где юань будет региональной валютой в Азии, евро будет региональной валютой в Европе, а у доллара будет всё остальное».

По его словам, сегодня США извлекают выгоду из того, что Азия ориентирована на доллар, поэтому прогнозируемое развитие событий станет «потерей огромной части мировой экономики». В частности, это повлияет на лёгкость, с которой корпорации США могут брать займы.