Якутск, 10 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В Якутии в основном пожары тушат добровольцы, что делает этот процесс народным. Такое мнение озвучил корреспонденту ИА REGNUM 10 августа политолог Андрей Данилов.

Aviales.ru Ликвидация лесного пожара

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«В организационном плане сильно хромают власти. Иногда отряд высылается, и в итоге огромное количество времени требуется, чтобы доставить его на место и обеспечить должным снабжением», — подчеркнул эксперт.

В списке проблем, затрудняющих борьбу с возгораниями, он также назвал то, что не учитываются размеры лесной зоны и количество людей, проживающих на территории и задействованных на тушении пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, только после того, как в Якутии был объявлен режим ЧС, возникла угроза сразу 14-ти населённым пунктам и огонь перекинулся на жилые дома, в республику стали стягивать силы из других регионов РФ для борьбы с пожарами.