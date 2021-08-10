Эксперт назвал тушение пожаров Якутии народным
Якутск, 10 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В Якутии в основном пожары тушат добровольцы, что делает этот процесс народным. Такое мнение озвучил корреспонденту ИА REGNUM 10 августа политолог Андрей Данилов.
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В списке проблем, затрудняющих борьбу с возгораниями, он также назвал то, что не учитываются размеры лесной зоны и количество людей, проживающих на территории и задействованных на тушении пожаров.
Как сообщало ИА REGNUM, только после того, как в Якутии был объявлен режим ЧС, возникла угроза сразу 14-ти населённым пунктам и огонь перекинулся на жилые дома, в республику стали стягивать силы из других регионов РФ для борьбы с пожарами.