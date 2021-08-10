Южно-Сахалинск, 10 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. На Сахалине за последние 24 часа привились от COVID-19 ещё 792 человека. Всего на 9 августа в островном регионе вакцину получили 153 420 жителей. Коллективный иммунитет достиг уже 49%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Вакцинация

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На Сахалине привили от коронавируса ещё 207 иностранцев. За всё время в области вакцинацию прошли уже 1197 иностранных граждан.

Повторно вакцинировались 384 человека. Для формирования коллективного иммунитета на Сахалине необходимо привить ещё 43 656 жителей.

Активнее всего прививаются жители Александровск-Сахалинского района — 55,7%. Наихудшие показатели по вакцинации зафиксированы в Анивском районе области — 30,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки от осложнений COVID-19 скончались ещё три пациента. Общее число жертв новой инфекции достигло 162.