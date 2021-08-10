Якутск, , 05:00 — REGNUM Горящие леса Якутии снижают рейтинг власти и шансы кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 10 августа политолог Андрей Данилов.

Лесной пожар geralt

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«Соответственно на выборах партии «Единая Россия» вряд ли удастся без массовой мобилизации избирателей победить честно. Шквал критики, обрушенной жителями на Айсена Николаева, который возглавляет список ЕР, не прибавляет ей должного эффекта «паровоза», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Галине Данчиковой после поддержки ею пенсионной реформы тоже будет сложно быть лицом партии власти. Ивана Луцкана политолог назвал в основном позитивным кандидатом, но не имеющим широкой известности в районах.

«В целом сложившаяся ситуация на руку малым партиям, которые оттянут голоса от партии «Единая Россия», чем от тех же ЛДПР, КПРФ и СРПРЗП. Хотя есть мнение, что партия"Новые люди» чисто проект, чтобы через них продвигать лояльных власти людей, тех же бывших членов ЕР», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за крайне сложной ситуации с лесными пожарами в Якутии введён режим ЧС. Огонь подходит к населённым пунктам и объектам инфраструктуры, в селе Бясь-Кюель пожар перекинулся на дома и уничтожил 31 жилое строение.