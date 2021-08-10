Лесные пожары изменят политическую картину в Якутии — мнение
Якутск, 10 августа, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Горящие леса Якутии снижают рейтинг власти и шансы кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 10 августа политолог Андрей Данилов.
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Он подчеркнул, что Галине Данчиковой после поддержки ею пенсионной реформы тоже будет сложно быть лицом партии власти. Ивана Луцкана политолог назвал в основном позитивным кандидатом, но не имеющим широкой известности в районах.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за крайне сложной ситуации с лесными пожарами в Якутии введён режим ЧС. Огонь подходит к населённым пунктам и объектам инфраструктуры, в селе Бясь-Кюель пожар перекинулся на дома и уничтожил 31 жилое строение.