Токио, , 05:29 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден в ходе состоявшегося 10 августа телефонного разговора обсудили завершение Олимпиады в Токио, укрепление сотрудничества и другие актуальные вопросы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Флаги Японии и США Dpd3ut

По его информации, Байден поздравил Сугу с успешным завершением летних Олимпийских игр в Токио. Предполагается, что лидеры двух стран также обсудили укрепление альянса двух стран, процесс вывода войск США из Афганистана и реализацию концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия летних Олимпийских игр, которая 8 августа проходила в Токио, передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

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