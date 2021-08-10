Владивосток, 10 августа, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Региональную выплату, увеличенную в два раза, будут получать врачи-специалисты дефицитных специальностей в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства края.

Mos.ru В больнице

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Увеличение коснется врачей, трудоустроившихся в медучреждения Дальнегорского и Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Красноармейского, Кавалеровского, Пожарского и Ольгинского районов.

«Уже в этом году шесть специалистов получат единовременные денежные выплаты в 1,4 млн рублей. В числе дефицитных врачей — неврологи, анестезиологи-реаниматологи и кардиологи», — сказали в минздраве.

Отметим, что для врачей, трудоустраивающихся в медучреждения других муниципалитетов региона, сохраняется единовременная выплата в 700 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Киргизии одобрило выделение из бюджета дополнительных 1 млрд 613 млн сомов (1 млрд 390 млн рублей) на повышение заработных плат медицинских работников в 2021 году.