Магадан, 10 августа, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Для первичного звена здравоохранения Магаданской области в рамках программы модернизации выделено более миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства региона.

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В модернизации участвуют 11 медицинских учреждений.

Так, на Колыме построят больницу в Сусумане и два ФАПа в сёлах Ямск и Верхний Парень. Районную больницу в Эвенске планируется реконструировать. В 15 медучреждениях пройдут капитальные ремонты.

В рамках программы оснащения медучреждений новым оборудованием запланирована покупка 311 единиц медицинского оборудования (аппаратов УЗИ, рентген — аппаратов, лабораторного оборудования, кольпоскопов и другие).

Заменят в медорганизациях и автотранспорт: в гаражи поступят 46 новых спецавтомашин.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Магаданской области будет полностью реализована в регионе до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, для больниц Кемеровской области, в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, приобретены 29 новых автомобилей «Лада Ларгус». Транспорт будет использоваться для выездов к пациентам в отдалённые и труднодоступные территории.