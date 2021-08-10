Южно-Сахалинск, 10 августа, 2021, 04:25 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки от осложнений COVID-19 скончались ещё три пациента. Общее число жертв новой инфекции достигло 162, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Читайте также: Глава Минобрнауки выступил против обязательной вакцинации студентов

Ещё 111 человек получили положительные тесты на SARS-CoV-2 (днём ранее — 104). За всё время пандемии на Сахалине, по состоянию на 9 августа, выявили уже 28 509 случаев заражения коронавирусом.

В ковидных стационарах находится на лечении 791 пациент. Свободными в госпиталях остаются 344 койки. Ещё 1147 носителей коронавируса лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство науки и высшего образования России выступает против принудительной вакцинации студентов. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.