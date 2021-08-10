Манагуа , 10 августа, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Правительство Никарагуа объявило об отзыве «для консультаций» своих послов в Аргентине, Мексике, Колумбии и Коста-Рике в ответ на аналогичные шаги со стороны этих стран. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МИД Никарагуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

МИД Никарагуа «Правительство примирения и национального единства сообщает нашему народу и международному сообществу, что вызвало для консультаций наших послов в Аргентине Орландо Гомеса, Колумбии Йару Перес, Мексике Хуана Карлоса Гутьерреса и Коста-Рике Дуилио Эрнандеса по принципу взаимности в соответствии с Венской конвенцией».

В заявлении отмечается, что правительство наблюдало за «постоянными и незаслуженным жестами, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела» со стороны властей названных стран «с большим терпением». Также подчёркивается, что эти страны «сами пытаются игнорировать ситуацию с нарушением прав человека» у себя дома.

Аргентина и Мексика в июне объявили о решении отозвать своих послов из Манагуа для проведения консультаций по вопросу «политических и юридических действий правительства Никарагуа, которые… поставили под угрозу здоровье и свободу различных деятелей оппозиции». В июле об отзыве посла по этой же причине заявила Колумбия. Коста-Рика, которая с 2018 года не имела своего посла в Никарагуа, в марте объявила о его назначении, но позднее его приезд в Манагуа был отменён.

Напомним, в ноябре в Никарагуа должны пройти президентские выборы. В течение последних месяцев власти задержали нескольких оппозиционных политиков, намеревавшихся баллотироваться на президентский пост. В их числе — дочь бывшего президента Кристиану Чаморро.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предстоящие президентские выборы в Никарагуа нелегитимными.

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