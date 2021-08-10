Якутск, 10 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей республики. Причина — лесные пожары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Ранее вводились только локальные режимы ЧС в районах, где обстановка была наиболее напряжённой. Выведение этих мер на региональный уровень глава республики объяснил необходимостью привлечь к тушению горящих лесов силы федерального резерва. Кроме того, режим ЧС позволит изыскать финансирование из бюджета региона на строительство домов жителям села Бясь-Кюель, которых лесные пожары оставили без жилья.

Теперь в республике ждут пожарных-десантников из других регионов страны, военную технику, воздушные суда МЧС и Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Бясь-Кюель сгорел 31 дом — на населённый пункт перекинулся лесной пожар. Оставшиеся без жилья люди сейчас находятся в пунктах временного размещения, детей отправили в детские лагеря. Власти республики пообещали построить погорельцам новые дома.