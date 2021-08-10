Магадан, 10 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Минздрав Магаданской области закупил шесть новых передвижных рентген-аппаратов «Парус» на 41 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Рентген

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Все они уже доставлены в лечебно-профилактические учреждения. Так, два комплекса направлены в Ольскую поликлинику и Тауйскую участковую больницу. По одному аппарату «Парус» получили Хасынская и Тенькинская райбольницы. Ещё два комплекса уехали в Ягоднинский округ.

Обновляется не только парк выработавшего свой технологический ресурс оборудования, но и дооснащаются больницы необходимой техникой, проводится модернизация первичного звена, проходят капитальные ремонты поликлиник и амбулаторий по новым стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на закупку оборудования для медучреждений в Иркутской области и на Курилах.