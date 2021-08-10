Анадырь, 10 августа, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Государственная «Птицефабрика «Северная» получила 56 млн рублей на строительство филиала в селе Лаврентия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Уже в этом месяце в Лаврентия заработает новая птицефабрика. Строительно-монтажные работы подходят к завершению. Необходимое оборудование смонтировано, специалисты проводят пусконаладочные работы.

Завоз птицы планируется во второй половине августа. К концу года предприятие выйдет на полную производственную мощность. Птицефабрика будет содержать 2 тыс. кур-несушек плановой производительностью 700 тыс. яиц в год или более 1,5 тыс. яиц ежедневно. Такая производственная мощность полностью закроет потребность района в курином яйце.

В 2021 году на развитие птицеводства из окружного бюджета выделено 86 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 тыс. кур погибли 9 июля на ферме «Агромонт» в Мартничах в Черногории после отключения электричества, из-за которого не смогли работать охлаждающие устройства.