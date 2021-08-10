Тегеран, 10 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 9 августа министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада на конференции, организованной Иранским институтом Европы и Америки (EURICA), заявил, что экономики Ирана и Никарагуа дополняют друг друга. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Монкада отметил, что Иран и Никарагуа — две страны со многими общими чертами. Далее он подчеркнул, что экономики Ирана и Никарагуа абсолютно комплементарны и отвечают требованиям Международного сообщества.

Указав на недостаточное знакомство народов стран друг с другом и пагубную роль западных СМИ, Монкада в своем выступлении заявил, что расширение отношений между институтами и аналитическими центрами Ирана и Никарагуа помогло бы в этом отношении.

Он также заявил, что США выступили против сандинистской партии Никарагуа во главе сДаниэлем Ортегой, потому что партия выступала против планов американских властей в регионе и имеет самые высокие шансы победить на предстоящих выборах.

Высокопоставленный дипломат центральноамериканской страны также предположил, что страны региона готовы сформировать антисанкционный блок в сотрудничестве с международными союзниками.

Монкада отправился в Иран, чтобы принять участие в инаугурации нового президентаЭбрахима Раиси.