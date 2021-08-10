Тегеран, 10 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 9 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 94 603, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 588 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 588 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 94 603», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 40 808 новых случаев заражения COVID-19, при этому 5081 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 565 575 пациентов из общего числа 4 199 537 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

6561 пациент с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 13 002 245 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.