Тегеран, 10 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Фильм «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади находится среди фильмов, номинированных на премию «Оскар». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 августа.

Американский кинематографический журнал предсказал, что «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади, похоже, станет одним из лучших фильмов, который может получить «Оскар».

Поскольку агентство Variety публикует потенциальных кандидатов на премию «Оскар», журнал написал на своем веб-сайте названия и характеристики фильмов, у которых может быть больше шансов получить награды в 2022 году. По мнению журнала, иранский социальный фильм «Гареман» (герой) имеет довольно высокие шансы.

Герой рассказывает историю человека по имени Рахим, который находится за решеткой из-за неоплаченного долга. Во время двухдневного освобождения из тюрьмы главный герой пытается убедить кредитора простить ему долг.

Это интересная история, которая влечет за собой сложные и парадоксальные, а также поучительные приключения. В драме снялись такие известные актеры и актрисы, как Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Фереште Сард-Орафайе и Сарина Фархади.