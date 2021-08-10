Тегеран, 10 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. 9 августа глава Иранского шахтного дома заявил, что Иран и Бразилия обладают большими возможностями для расширения сотрудничества в горнодобывающей области, особенно в отраслях инвестиций и инноваций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Реза Бахраман сообщил экономическому корреспонденту Mehr News, что недавно делегация Бразилии посетила Иран и обсудила возможности сотрудничества с иранскими официальными лицами.

По словам Бахрамана, делегации Бразилии и Ирана обменялись докладами о геологических аспектах своих стран, законодательстве о добыче полезных ископаемых и подходе бразильской стороны к привлечению иностранных инвестиций в этот сектор.

Он отметил, что за последний год Бразилия выставила на аукцион более 200 000 шахт, однако отсутствие привлекательности для инвесторов привело страну к изменению законодательства в этой области.

«Иран и Бразилия договорились подготовить меморандум о взаимопонимании по техническим вопросам, горнодобывающему оборудованию и инвестициям, а также провести двусторонние встречи с участием правительственных и парламентских делегаций», — заявил иранский чиновник.