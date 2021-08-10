Тегеран, 10 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. 9 августа посол Ирана в Ираке призвал завершить проект железнодорожного сообщения между Тегераном и Багдадом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с генеральным секретарем совета министров ИракаХамидом Наимом Аль-Газипосол Ирана в БагдадеИрадж Масджеди попросил иракскую сторону завершить проект железнодорожного сообщения, подчеркнув, что Иран осуществил основную часть подготовки проекта.

Совет министров Ирака в начале текущего года согласился соединить железную дорогу страны с железнодорожной сетью Ирана через коридор Басра-Шаламчех.

Иранская часть железнодорожного сообщения протяженностью 17 километров была построена в 2011 году, однако 32-километровая часть иракской стороны еще не достроена правительством Ирака.

Ожидается, что железнодорожное сообщение облегчит иранцам посещение религиозных городов Ирака, а также осуществление транзитных перевозок.