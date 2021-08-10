Тегеран, 10 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 9 августа председатель сталелитейного комплекса «Кавир» в округе Аран ва Бидгол (центральный Иран) заявил, что сталелитейный комплекс экспортировал в зарубежные страны товаров на сумму более 250 миллионов долларов, и этот объем экспорта увеличится до 500 миллионов долларов с началом нового этапа развития страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейн Хоссейнзаде заявил, что на сталелитейном комплексе Кавир производится более 1000 тонн стали, причем половина экспортируется в 15 стран. Согласно официальной статистике, Иран экспортировал 2,78 миллиона тонн готовой и полуфабрикатной стальной продукции в течение первого квартала текущего иранского календарного года (начиная с 21 марта), что составило 128% роста.

Хузестанская сталелитейная компания показала лучшие показатели среди всех сталелитейных компаний в первом квартале текущего иранского календарного года (наступил 21 марта) с экспортом 523 321 тонны заготовок и слябов, зафиксировав рост на 92%.

Сталелитейная компания Исфагана с экспортом 315 844 тонн продемонстрировала рост на 75%, а сталелитейная компания Мобаракех с экспортом 267 861 тонны зафиксировала рост на 325%.