Тегеран, , 07:47 — REGNUM 9 августа высокопоставленный член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана заявил: «Запад думал, что может управлять исламской страной путем давления и угроз, однако его политика на текущий момент переживает серьёзный спад». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Соединенные Штаты являлись первой стороной, которая нарушила иранскую ядерную сделку 2015 года, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), при этом европейцы также не выполнили свои обязательства», — заявил Аббас Моктадеи Хорасгани в интервью политическому корреспонденту IRNA.

«Иран выполнил все свои обязательства по сделке и хорошо сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), как единственной организацией, имеющей право проверять соблюдение Ираном своих обязательств», — отметил Моктадеи.

Он подчеркнул, что именно американские и европейские участники сделки должны выполнить свои обязательства, и им лучше не упускать эту возможность, поскольку в Иране вступила в должность новая администрация.