Тегеран, , 07:47 — REGNUM 8 августа представитель йеменского движения «Ансарулла» Мухаммад Абдул-Салам заявил, что отношения страны с Ираном имеют большое значение для обеих стран, высоко оценив поддержку Исламской Республикой йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 августа.

«Переговоры между Ираном и Саудовской Аравией снизили бы напряженность, но то, что происходит в Йемене, является внутренним вопросом», — сказал он в интервью журналисту IRNA.

Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают различные террористические группы в Марибе (Йемен), при этом народные силы отстояли значительную часть районов в этом регионе. Абдул-Салам подверг критике специального посланника ООН по Йемену, заявив, что он не может действовать вне политики США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Йемен находится в состоянии разрушительной войны с тех пор, как более шести лет назад Саудовская Аравия и союзные арабские государства вторглись в страну, заблокировав все сухопутные, авиационные и морские пути в Йемен.

Тысячи йеменцев погибли в результате навязанной Саудовской Аравией войны, которая привела к серьезному кризису.