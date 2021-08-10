Тегеран, 10 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 9 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что международное сообщество должно занять четкую позицию страны в поддержку политического урегулирования кризиса в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф сделал эти замечания во время встречи в Тегеране со специальным посланником Организации Объединенных Наций по АфганистануЖаном Арно. Министр иностранных дел также призвал международное сообщество осудить насилие и его последствия.

Он сослался на обострение ситуации в Афганистане, заявив, что неправильная политика, проводимая иностранными державами, является одним из основных факторов, способствующих нынешней ситуации в стране.

Подтвердив готовность Ирана содействовать переговорам между различными сторонами в Афганистане, чтобы помочь восстановить мир в стране, министр иностранных дел заявил, что внутриафганские переговоры являются единственным решением сложившегося кризиса.

Посланник ООН, со своей стороны, подтвердил роль Исламской Республики Иран и других стран региона в содействии мирному процессу в Афганистане. «Ни одна страна или ограниченная группа стран не смогут облегчить нынешнюю ситуацию в Афганистане», — отметил Арно, подчеркнув необходимость коллективных усилий, направленных на улучшение ситуации в стране.