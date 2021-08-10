Тегеран, , 08:06 — REGNUM 8 августа новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раисиназвал общественную вакцинацию против COVID-19 неизбежной необходимостью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 августа.

Президент сделал эти замечания после получения первой дозы вакцины иранского производства, отметив, что приобретение новых вакцин является приоритетом для действующей администрации.

Он поблагодарил весь медицинский персонал за их усилия во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Раиси призвал иранцев соблюдать инструкции по охране здоровья, отметив, что должностные лица должны стремиться обеспечить требования для полного выполнения руководящих принципов.Он также выразил обеспокоенность в связи с ростом числа случаев заболевания в Иране.

Число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в Иране возросло до 94 015, причем 542 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа, сообщило ранее министерство здравоохранения Ирана.