Тегеран, , 08:15 — REGNUM 8 августа городской совет Тегерана избрал Алирезу Заканиновым мэром города. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 августа.

Алиреза Закани был назначен новым мэром иранской столицы, получив 18 голосов из 21 от Исламского городского совета Тегерана. Закани заменил Пируза Ханачи, который занимал данный пост с ноября 2018 года.

Выборы в 6-й городской совет состоялись одновременно с президентскими выборами 18 июня 2021 года. 55-летний Закани является членом иранского парламента, представляющим город Кум с начала 2020 года. Он также почти год возглавлял Исследовательский центр иранского парламента.

Ветеран ирано-иракской войны 1980-х годов, Закани был одним из шести кандидатов, баллотировавшихся на президентских выборах в Иране, однако снялся с гонки всего за день до окончательного голосования, чтобы помочь Эбрахиму Раиси набрать дополнительные голоса.