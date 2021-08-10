Тегеран, 10 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 8 августа министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, в котором призывает воюющие стороны в Афганистане положить конец «конфликту и братоубийству». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заявление было опубликовано накануне годовщины мученической смерти иранских дипломатов и журналиста в результате теракта в генеральном консульстве Ирана в Мазари-Шарифе (Афганистан) в 1998 году.

8 августа является напоминанием об одном из самых горьких дней для Исламской Республики Иран, так как 23 года назад иранские дипломаты и журналист были убиты неизвестными лицам, несмотря на все обязательства, международные нормы и принципы, а также исламские и человеческие правила.

МИД Ирана призвал воюющие стороны в Афганистане сесть за стол переговоров, заявив о готовности Ирана оказать содействие по надлежащему проведению переговоров. «У Ирана и Афганистана нет иного выбора, кроме как придерживаться конструктивных подходов, которые будут отвечать интересам обеих стран», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что иранское правительство и народ, как и прежде, поддерживают своих братьев и сестер в Афганистане. Согласно заявлению, Исламская Республика Иран чтит память жертв инцидента и еще раз решительно осуждает террористическую акцию.