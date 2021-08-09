Буэнос-Айрес, 10 августа, 2021, 02:21 — ИА Регнум. В Аргентину 9 августа прибыл самолёт с очередной партией второго компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину

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По её информации, рейс AR1065 национальной авиакомпании Aerolineas argentinas, вылетевший из Москвы с вакциной на борту, приземлился в аэропорту Эсейсы в 16:24 по местному времени. В сообщении правительства отмечается, что прибывшие дозы препарата «позволят продвинуться в завершении вакцинации» тех, кто уже привит первым компонентом «Спутник V».

Всего в Аргентине первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 26 млн человек, оба компонента — около 8,5 млн. Прививочная кампания проводится властями препаратами «Спутник V», AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Аргентины, получившие первую дозу российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», могут выбрать для второй прививки американский препарат Moderna или британский AstraZeneca.

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