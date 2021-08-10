Минск, , 01:55 — REGNUM Обсуждаемые в рамках интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии «дорожные карты» могут быть приняты в конце 2021 года, заявил 9 августа белорусский президент Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с представителями прессы и общественности.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, решение по 28 «дорожным картам» будет приниматься на Высшем государственном совете Союзного государства, о проведении которого президенты России и Белоруссии договорились ранее.

«Там мы должны принять очень серьезные решения. Ну, думаю… мы эти 28 карт, или союзных программ, примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент сообщил также, что в настоящее время остаётся несогласованной только одна карта по интеграции, которая касается цен на природный газ. Достигнуть согласия по ней Лукашенко предложил путём выравнивания цен.

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