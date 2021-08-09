Красноярск, 10 августа, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Во вторник, 10 августа, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Дым над городом из-за пожара

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В 05:40 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 10 на 11 августа ожидается до +14… +16 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В среду, 11 августа, в Красноярске до +23… +26 °C днём и +15… +17 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В четверг, 12 августа, в Красноярске ожидается до +23… +26 °C днём. Ночью — до +13…+16 °C. Облачно с прояснениями, временами кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы северного ветра до 15−18 м/с. В Эвенкийском МР и в южных районах Красноярского края местами грозы, в южных районах температура воздуха до +30 °C.

В Эвенкийском МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

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