Рим, 10 августа, 2021, 01:37 — ИА Регнум. В Италии, на одном из пляжей курортного городка Сперлонга, расположенного в 150 километрах к югу от Рима, собаки-спасатели помогли добраться до берега трём семьям с детьми, уносимым в море течением. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба итальянской школы по подготовке собак-спасателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Собаки-спасатели

По её информации, трагедия чуть не произошла во второй половине дня 8 августа, после того как группа отдыхающих с детьми в возрасте от 6 до 12 лет, всего 14 человек, удалилась от берега на надувных матрасах и доске для сёрфинга. Родители с детьми оказались во власти течения, которое относило их всё дальше от берега, и стали звать на помощь. Дежурящие на пляже лабрадоры Эрос, Мия и Мира несколько раз бросались в воду, чтобы вытащить терпящих бедствие на берег. За спасательной операцией, которая заняла около 20 минут, наблюдало около 400 человек, аплодисментами приветствовавших собак-спасателей.

мэр Сперлонги Армандо Кузани «Этот эпизод продемонстрировал, что мы сделали правильный выбор, когда привлекли к наблюдению за безопасностью на пляже и в море собак. Слава нашим четвероногим героям».

Как сообщало ИА REGNUM, спасти 93-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу и упавшую в овраг в Красногвардейском районе Белгородской области, полицейским помогла служебная собака — бельгийская овчарка Атос.