Владикавказ, 10 августа, 2021, 01:00 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Северной Осетии после аварии на кислородной станции республиканской клинической больницы и гибели девяти пациентов проверят состояние кислородных систем, сообщили 9 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

«По поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Республиканской больнице скорой медицинской помощи РСО-Алании отключилась система подачи кислорода. В результате аварии погибли девять пациентов реанимационного отделения.

Резервную подачу кислорода организовали из Моздока, по договорённости с Министерством обороны России.