Уагадугу, , 01:01 — REGNUM Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе заявил о намерении властей западноафриканской страны продолжить бескомпромиссную войну с терроризмом. Об этом 9 августа сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе «Мы продолжим бескомпромиссно вести войну, которую в нашей стране нам навязали мракобесные и варварские силы. Почёт нашим павшим солдатам и скорейшего выздоровления раненым».

По информации властей, нападение на силовиков произошло 8 августа на северо-западе Буркина-Фасо, в провинции Суру, вблизи границы с Мали, где в результате засады экстремистов погибли 12 человек. В их числе — семь военнослужащих и пять жандармов. Ещё восемь были ранены и семеро объявлены пропавшими без вести.

Напомним, что в результате боя с исламистами вблизи населённого пункта Токабангоу 4 августа погибли 15 военнослужащих и четверо ополченцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 военнослужащих и сотрудников жандармерии стали жертвами нападения боевиков в Букина-Фасо.

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