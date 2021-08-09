Брюссель, 10 августа, 2021, 00:43 — ИА Регнум. В Европейском союзе не стали менять рекомендации относительно поездок в другие страны в период распространения коронавируса, сохранив в списке США, Австралию и Японию. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Карта ЕС

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Список включает две дюжины стран, которые считаются безопасными в условиях продолжающейся пандемии. Его пересматривают раз в две недели и предлагают в виде рекомендации властям стран Евросоюза.

На прошлой неделе официальный представитель ЕС заявил, что из списка могут исключить США, поскольку там зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19.

В начале августа 2021 года число суточных госпитализаций пациентов с COVID-19 в США достигло наивысших показателей с середины февраля — ежедневно в течение недели медики выявляли более 100 тыс. заразившихся. По прогнозам, это число может увеличиться до 300 тыс. в сутки.