Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Трактовка обстоятельств, по которым американские войска присутствуют в Сирии, идёт вразрез с соответствующей резолюцией Совбеза ООН, и она нелепа, сообщили 9 августа в пресс-службе посольства России в США.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

В дипломатическом представительстве прокомментировали утверждение официального представителя возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковника Уэйна Маротто о том, что американские вооружённые силы на северо-востоке Сирии обладают «чётким мандатом» на присутствие «в соответствии с международным правом — резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года».

«Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно. Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», — ответили ему в российском посольстве.

Читайте также: Военные США подтвердили ракетный обстрел их базы в Сирии

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Уэйн Маротто объяснил присутствие ВС США на сирийской земле необходимостью продолжения борьбы с террористической угрозой.

Читайте ранее в этом сюжете: США назвали действия России причиной переброски в Сирию БМП Bradley