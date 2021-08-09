Нью-Йорк, США, 10 августа, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 августа разнонаправленно. Умеренно прибавил Nasdaq.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 106,66 пункта (0,30%), до уровня 35 101,85 пункта. S&P 500 потерял 4,17 пункта (0,09%), опустившись до уровня 4432,35 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 24,42 пункта (0,16%), приподнявшись до уровня 14 860,18 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,48 (2,17%), до уровня $66,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 августа — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones в ходе торгов обновили рекордные уровни на фоне позитивного отчёта по американскому рынку труда.

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