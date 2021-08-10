Тирана, 10 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Албанский телеканал TopChannel вечером 9 августа опубликовал видео, на котором показано, как выходит из-под контроля пожар на горе возле Калимашского горного тоннеля. Сообщается, что из-за сложной местности усилия пожарных были сведены на нет, и огонь объял всю площадь горы.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Серьезные масштабы также принял пожар в округе Мирдита, где ситуацию усугубили сильные ветра.

В деревне Тирра огонь приблизился к жилым домам на расстояние менее 700 метров. Противостоят пламени в деревне всего 70 человек.

Напомним, вечером 9 августа в Албанию прибыли для борьбы с огнем части Сил безопасности Косово.