Париж, 10 августа, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Жители Франции массово пожаловались на неработающий сайт SIDEP, предоставляющий QR-код для так называемого пропуска здоровья, пишет 9 августа газета La Dépêche.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

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9 августа во Франции вступил в силу санитарный паспорт, который понадобится, например, для входа в ресторан или торговый центр. QR-код для этого документа оформлялся на сайте SIDEP после предъявления отрицательного результата ПЦР или свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Однако сайт перестал работать в первый же день — желающим оформить документ показывалось сообщение «Страница, которую вы ищете, недоступна». Пользователи предположили, что сервис отключился из-за массовых обращений к нему. Комментариев о его работе официальные лица пока не предоставили.

Напомним, пропуска здоровья ввели во Франции, несмотря на массовые протесты. В минувшие выходные в Париже и других крупных городах прошли митинги общей численностью до 250 тыс. человек.