Стокгольм, 10 августа, 2021, 00:18 — ИА Регнум. С 9 августа сразу в нескольких регионах Швеции началась вакцинация 16−17-летних подростков от COVID-19. В этой связи местные власти решили разработать специальные тесты для несовершеннолетних, которые не принесли в пункт вакцинации согласия от своих законных опекунов. Об этом 9 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцинация

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Отмечается, что в регионах вопросы могут различаться, но в целом все тесты схожи друг с другом. Тесты подростки будут проходить, если они не принесут согласия родителей или если опекуны им в этом откажут.

Так, администрация Вестерботтена предусмотрела для подростков пять вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем получить прививку.

«Сконе, Стокгольм, Сёдерманланд и некоторые лены, как и мы, решили проводить подобные тесты», — заявил в интервью SVT координатор по вакцинам в Вестерботтене Ронни Лестандер.