Ханты-Мансийск, 10 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) с начала августа 2021 года специалистами управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлена реализация 36 тонн арбузов сомнительного качества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1972. СССР Арбузы

Торгуя арбузами по фитосанитарным сертификатам из Казахстана, собственники продукции не известили об этом территориальное управление Россельхознадзора и не предъявили арбузы к фитосанитарному контролю. Тем самым они нарушили п.3.2 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза».

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).